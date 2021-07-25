Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Японии разыграли несколько комплектов медалей по дзюдо, в частности, состоялись соревнования у мужчин в весовой категории до 66 кг.

Победу в олимпийском турнире в этой весовой категории добыл японец Хифуми Абе, который в решающей схватке одолел грузина Важу Маргвелашвили. Интересно, что в этот же соревновательный день "золото" Олимпиады по дзюдо завоевала сестра Хифуми - Ута Абе.

Бронзовые медали выиграли бразилец Даниэл Каргнин и спортсмен из Южной Кореи Баул Ан.

Добавим, что это третья победа Японии в дзюдо. Кроме семьи Абе, ранее Наохисо Такато выиграл олимпийских турнир по дзюдо в весовой категории до 60 кг, принеся Стране Восходящего Солнца первое "золото" на домашней Олимпиаде. отметим, во 2-й соревновательный день, который проходит 25 июля, японская пловчиха Юи Охаси стала лучшей на дистанции 400 м комплексом. Также Юто Хоригомэ выиграл историческую золотую медаль в новом для Олимпийских игр видео спорта - скейтбординге.