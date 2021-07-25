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Японка Охаси выиграла "золото" Олимпиады на дистанции 400 м комплексом

Японка Охаси выиграла "золото" Олимпиады на дистанции 400 м комплексом
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Tokyo2020

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись четыре медальных заплыва, в частности, на дистанции 400 м комплексом выступили женщины.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в комплексном заплыве одержала местная спортсменка Юи Охаси, показавшая результат 4.32,08. Следом за японкой финишировала Эмма Уэйант из США, а "бронзу" завоевала еще одна американка Хали Фликинджер.

Напомним, сегодня состоялись заплывы и у мужчин. На дистанции 400 м комплексом победил американец Чейс Калиж, а 400 метров вольным стилем преодолел быстрее всех тунисец Ахмед Аюб Хафнауи. Кроме того, австралийские пловчихи побили мировой рекорд в эстафете 4х100 м вольным стилем. За ходом игрового дня, 25 июля, можно следить у нас на сайте.

Завтра, 26 июля, в Токио разыграют еще 4 комплекта награда в плавании. Следить за всеми медальными результатами Олимпиады можно в нашем онлайне.

Напомним, сборная Украины на Олимпиаде в Токио может похвастаться пока лишь одной медалью. В первый соревновательный день, 24 июля, бронзовую награду завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Токио-2020.
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