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На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в плавании

На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в плавании
06:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter PanamSports

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио начались соревнования по плаванию.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В частности, на дистанции 400 м комплексом победу одержал американский пловец Чейс Калиж, который преодолел дистанцию за 4 минуты и 09,42 секунды. "Серебро" досталось его соотечественнику Джею Литерленду, а "бронза" оказалась у австралийца Брэндона Смита

В заплыве на 400 метров вольным стилем сенсационную победу одержал представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи, который проплыл 400 метра за 3 минуты и 43,36 секунды. Второе место добыл австралиец Джек Маклафлин, а "бронза" досталась Кирану Смиту из США.

Отметим, США и Тунис завоевали свои первые золотые медали на Олимпиаде в Токио.

"Телеграф" напоминает, что первый соревновательный день завершился сенсационно без медалей для представителей США. За ходом второго игрового дня Олимпиады-2020 можно следить у нас на сайте. Все победы, а также главные новости ОИ доступны в нашем онлайне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Туниса остался в шаге от медали в соревновании по тхэквондо.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, Чейс Калиж.
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