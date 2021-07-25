На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в плавании

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио начались соревнования по плаванию.

В частности, на дистанции 400 м комплексом победу одержал американский пловец Чейс Калиж, который преодолел дистанцию за 4 минуты и 09,42 секунды. "Серебро" досталось его соотечественнику Джею Литерленду, а "бронза" оказалась у австралийца Брэндона Смита.

В заплыве на 400 метров вольным стилем сенсационную победу одержал представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи, который проплыл 400 метра за 3 минуты и 43,36 секунды. Второе место добыл австралиец Джек Маклафлин, а "бронза" досталась Кирану Смиту из США.

Отметим, США и Тунис завоевали свои первые золотые медали на Олимпиаде в Токио.

"Телеграф" напоминает, что первый соревновательный день завершился сенсационно без медалей для представителей США. За ходом второго игрового дня Олимпиады-2020 можно следить у нас на сайте. Все победы, а также главные новости ОИ доступны в нашем онлайне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Туниса остался в шаге от медали в соревновании по тхэквондо.