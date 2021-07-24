Китай впереди, "бронза" Билодид: итоги первого игрового дня на Олимпиаде

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17:20 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде в Токио прошел первый соревновательный день, в рамках которого разыгрывались первые награды.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В субботу было разыграно сразу 11 комплектов наград. Этот день принес сборной Украины первую медаль - украинка Дарья Билодид заняла третье место в соревновании дзюдоисток в весовой категории до 48 кг. Еще одна награда была на расстоянии одного выстрела, однако обидный "промах" Павла Коростылева опустил украинца на четвертое место в соревновании стрелков из пневматического пистолета с 10 метров.

Первый день Олимпиады показал доминирование Китая в стартовых дисциплинах. 24 июля спортсмены из КНР добыли сразу три золотых и одну бронзовую награду. Примечательно, что побеждали только девушки. "Золото" завоевала стрелок из пневматической винтовки с 10 метров Цянь Ян, победу в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг у женщин добыла китаянка Чжихой Хо, а Сунь Ивэнь выиграла личные соревнования по фехтованию на шпагах.

Интересно, что представители США не выиграли не единой медали в первый игровой день летней Олимпиады. Такое случилось впервые с 1972 года. Медальный зачет игр в Токио доступен по ссылке выше.

Со всеми медальными результатами первого игрового дня Олимпиады можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, сколько заработают украинские спортсмены за медали в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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