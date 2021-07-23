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Сколько заработают украинские спортсмены за медали в Токио

Сколько заработают украинские спортсмены за медали в Токио
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

Украинские спортсмены смогут хорошенько заработать, в случае попадания на подиум на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Суспильне спорт".

Медальный зачет Олимпиады в Токио

По информации источника, государство не поменяло сумму призовых за медали с прошлой летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Таким образом, победитель Игр в Токио станет богаче на 125 тысяч долларов (3.3 млн грн), серебряный призер - на 80 тысяч долларов (2.2 млн грн), а обладатель "бронзы" - на 55 тысяч долларов (1.5 млн грн). Добавим, что на прошлой Олимпиаде "золото" завоевали всего два спортсмена, также украинцы выиграли 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.

На играх в Японии выступят 158 украинских спортсмена, которые сразятся за медали в 25 видах спорта. С полным списком наших олимпийцев можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Телеграф" называл имена реальных украинских претендентов на награды на Олимпиаде в Токио.

Напомним, скандал с картой Украины на сайте Игр в Токио завершился извинениями организаторов, но в России до сих пор не угомонятся по этому поводу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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