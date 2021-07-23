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Олимпийские надежды Украины: кто поборется за "золото" в Токио

Олимпийские надежды Украины: кто поборется за "золото" в Токио
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры. Сборная Украины в составе из 158 спортсменов (самое меньшее число атлетов со времен независимости, - прим. ред.) выступит в 25 видах спорта. "Телеграф" знакомит вас с главными олимпийскими надеждами "Желто-синих" на Играх в Японии.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Александр Хижняк

Александр Хижняк

Украинский боксер, выступающий в весовой категории до 75 кг, является безоговорочным фаворитом в своем весе. Украинский боксер-любитель является трехкратный чемпионом международного турнира "Странджа" и вполне может добавить в свой послужной список золотую медаль Олимпийских игр.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Нардеп, который выступает в греко-римской борьбе (до 87 кг), обидно проиграл финал ОИ в Рио, а теперь готов взять реванш. Стоит только надеяться, что слуга народа не растерял навыки в Верховной Раде.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Теннисистка, которая недавно вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, все еще котируется как одна из фавориток олимпийского теннисного турнира. Шестой ракетке мира не хватает только крупной победы в карьере и Олимпиада-2020 вполне может убрать этот пробел в послужном списке украинки.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

20-летняя украинская дзюдоистка (весовая категория до 48 кг) в столь юном возрасте является одной из претенденток на "золото" в своем дивизионе. Дарья уже побеждала на крупных спортивных форумах - два раза на ЧМ и один на ЧЕ, на очереди - Олимпиада.

Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук.

Супружеская пара может принести Украине медали на Олимпиаде. Михаил, который является действующим чемпионом Европы с плавания на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем, вполне может взять медаль в Японии, а его жена - действующая чемпионка Европы в прыжках в длину поборется за "золото" в этой дисциплине.

Ярослава Магучих

Украинская прыгунья в высоту "взорвала" легкоатлетический сезон, добывая один рекорд за другим. 19-летняя украинка в столь юном возрасте имеет все шансы, чтобы стать лучшей в своей легкоатлетической дисциплине. К слову, на медали в прыжках в высоту претендуют и другие украинки - Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Ольга Харлан

Многократная призерша Олимпийских игр 30-летняя Харлан подходит к Играм в Токио в качестве лидера сборной Украины по фехтованию и явно претендует на индивидуальную награду.

Станислав Горуна

Станислав Горуна

Украинский каратист считается одним из фаворитов в дивизионе до 75 кг.

Елена Костевич

Один из знаменосцев сборной Украины на Играх в Токио вполне может зацепиться за медали в пулевой стрельбе из пистолета. 36-летняя Елена побеждала на ОИ еще в далеком  2004 году, однако опыт может сыграть решающую роль на соревнованиях.

Игорь Радивилов 

Игорь Радивилов

Гимнаст поборется за медали в опорном прыжке, однако свой фирменный элемент, названный в честь украинца, использовать Игорю нельзя из-за чрезмерной травмоопасности. Также Радивилов попытается зацепиться за медаль в упражнениях на кольцах.

Конечно, "выстрелить" могут и другие украинские атлеты, ведь на соревнованиях все может пойти не по плану и у главных фаворитов. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ВАДА высказались касательно формы россиян на Олимпиаде в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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