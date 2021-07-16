Элина Свитолина вышла замуж: первые фото со свадебной церемонии

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее намекала о замужестве с французом Гаэлем Монфисом, таки вышла замуж в пятницу, 16 июля.

Фотографиями со свадьбы поделился в Инстаграме брат Элины, Юлиан Свитолин, а также подружка невесты Валерия Потлова в сториз. Известно, что церемония проходила в Швейцарии.

А вот, как невеста готовилась к одному из самых счастливых дней в своей жизни.

Напомним, что о своей помолвке влюбленные сообщили в начале апреля 2021 года, однако еще в феврале Элина и Гаэль ставили свои отношения "на паузу".