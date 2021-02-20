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Свитолина и Монфис больше не пара

Свитолина и Монфис больше не пара
10:54 Сегодня Телеграф

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о приостановлении отношений с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом написала украинка в сторис в Instagram. Кроме того, 5-й номер WTA удалила все общие фото с французом. Подобная картина наблюдается и на аккаунте Гаэля.

"Всем привет! Гаэль Монфис и я решили взять паузу в наших отношениях. Решение было невероятно трудным, потому что мы продолжаем любить друг друга…Но два лучших друга поняли, что пришло время получить немного свободного пространства и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью, насколько это возможно. Мы не дадим других комментариев, и мы благодарим вас наперед за уважение к нашей личной жизни. Желаем всем много любви, Элина и Гаэль", - написала Элина на своей страничке в Instagram.

Элина и Гаэль были вместе с 2019 года.

"Телеграф" напоминает, что и Свитолина, и Монфис неудачно выступили на Открытом чемпионате Австралии-2021. Украинка проиграла Джессике Пегуле в 1/8 финала, а француз сенсационно проиграл финну Эмилю Руусувуори в первом круге. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинке Ястремской запретили участвовать в Australian Open-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис.
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