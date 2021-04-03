Свитолина объявила о помолвке с Монфисом и засветила кольцо (фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обручилась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом сообщила сама спортсменка на своей страничке в Instagram.

"Это начало нашей вечности", - подписала снимок Элина, прикрепив пару фото с обручальным кольцом. Кроме того, украинка сопроводила пост хештегом #июль2021, намекая на дату свадьбы.

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Гаэль Монфис - французский профессиональный теннисист, который дважды выходил в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде. На данный момент Гаэль является 14-й ракеткой мира. На его счету 10 побед на турнирах ATP.

"Телеграф" напоминает, что Свитолина и Монфис публично вышли в свет в начале 2019 года. Однако в феврале 2021 года украинка и француз неожиданно объявили о приостановке отношений. После этого Элина провела довольной удачный турнир во Флориде, а 3 апреля стало известно, что пара вновь воссоединилась.