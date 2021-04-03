Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Реал" добыл трудовую победу на аутсайдером Примеры (видео)
"Реал" добыл трудовую победу на аутсайдером Примеры (видео)
Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А (видео)
Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А (видео)
Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)
Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)
Футболист "Зари" оформил красивый дубль в чемпионате Украины (видео)
Футболист "Зари" оформил красивый дубль в чемпионате Украины (видео)

Свитолина объявила о помолвке с Монфисом и засветила кольцо (фото)

Свитолина объявила о помолвке с Монфисом и засветила кольцо (фото)
21:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обручилась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом сообщила сама спортсменка на своей страничке в Instagram.

Анна Ризатдинова проиграла Элине Свитолиной в первом выпуске шоу "Липсинк батл" (видео)

"Это начало нашей вечности", - подписала снимок Элина, прикрепив пару фото с обручальным кольцом. Кроме того, украинка сопроводила пост хештегом #июль2021, намекая на дату свадьбы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Гаэль Монфис сделал предложение Элине Свитолиной

Обручальное кольцо Элины Свитолины

Гаэль Монфис - французский профессиональный теннисист, который дважды выходил в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде. На данный момент Гаэль является 14-й ракеткой мира. На его счету 10 побед на турнирах ATP.

"Телеграф" напоминает, что Свитолина и Монфис публично вышли в свет в начале 2019 года. Однако в феврале 2021 года украинка и француз неожиданно объявили о приостановке отношений. После этого Элина провела довольной удачный турнир во Флориде, а 3 апреля стало известно, что пара вновь воссоединилась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 285

Все по теме:

Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боец ММА вбил голову соперника-гиганта в канвас (видео)
02 Боец ММА между раундами обнаружил, что на его руке не хватает пальца (видео)
03 "Милан" пропустил курьезный гол от 38-летнего форварда (видео)
04 Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)
05 В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь