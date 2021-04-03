Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису (видео)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вновь встречается французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом стало известно после публикации совместных фото и видео в соцсетях спортсменов.

Счастливая Элина после вылета из соревнований во Флориде отправилась с Монфисом в путешествие. Оба написали трогательные признания друг к другу на своих страничках в Instagram. Монфис подписал совместное фото с украинкой: "Воссоединились навсегда", а Свитолина на снимке с французом оставила заголовок: "Дом там, где находится твое сердце."

Кроме того, украинка от счастья даже начала петь:

Отметим, о расставании Свитолиной и Монфиса стало известно в феврале, когда оба спортсмена выступили с соответствующим заявлением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина не сумела пройти первую ракетку мира на пути в финал турнира в Майами.