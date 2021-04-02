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Свитолина уступила первой ракетке мира в Майами (видео)

Свитолина уступила первой ракетке мира в Майами (видео)
00:36 Сегодня Телеграф Фото: Instagram miamiopen

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина в 1/2 финала турнира в Майами уступила первой ракетке мира американке Эшли Барти.

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Встреча не продлилась долго. Лучшая теннисистка мира разобралась с украинкой за полтора часа. Итоговый счет - 3:6, 3:6

На турнире в Майами Элина заработала $ 93 тысячи, при этом украинка впервые добралась до полуфинала соревнований во Флориде. 

Напомним, на пути в полуфинал турнира Элина обыграла латвийку Анастасию Севастову (№ 57 WTA), чешку Петру Квитову (№9 WTA ), россиянку Екатерину Александрову (№ 34 WTA) и американку Шелби Роджерс (№ 52 WTA).

С видеообзором четвертьфинальной встречи украинки с Севастовой можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Элина Свитолина, Теннис, Эшли Барти.
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