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Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)

Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм elisvitolina

Первая ракетка мира и пятый номер WTA Элина Свитолина опубликовала на своей страничке в Instagram видео со сменой образа. Бывший парень Элины французский теннисист Гаэль Монфис отреагировал на публикацию.

"Клянусь, я пыталась почистить зеркало": добавила комментарий к посту украинка, прикрепив видео, на котором она мгновенно меняет тренировочные шорты и футболку на юбку и каблуки. Действие происходит под песню Майкла Джексона Dangerous.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

На данную публикацию отреагировал Гаэль, который коротко прокомментировал видеоролик: "LOL" (Laughing out loud - громко смеюсь, - прим. ред.). 

"Телеграф" напоминает, что недавно Свитолина и Монфис объявили об остановке их романтических отношений, которые длились два года. После этого Элина снялась в соблазнительной фотосессии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 212

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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис.
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