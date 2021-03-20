Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)

Первая ракетка мира и пятый номер WTA Элина Свитолина опубликовала на своей страничке в Instagram видео со сменой образа. Бывший парень Элины французский теннисист Гаэль Монфис отреагировал на публикацию.

"Клянусь, я пыталась почистить зеркало": добавила комментарий к посту украинка, прикрепив видео, на котором она мгновенно меняет тренировочные шорты и футболку на юбку и каблуки. Действие происходит под песню Майкла Джексона Dangerous.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

На данную публикацию отреагировал Гаэль, который коротко прокомментировал видеоролик: "LOL" (Laughing out loud - громко смеюсь, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что недавно Свитолина и Монфис объявили об остановке их романтических отношений, которые длились два года. После этого Элина снялась в соблазнительной фотосессии.