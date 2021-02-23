Свитолина после расставания с Монфисом снялась в обнаженной фотосессии

После неудачного для себя Открытого чемпионата Австралии-2021 пара Элина Свитолина - Гаэль Монфис рассталась. Лучшая украинская теннисистка по возвращении в Киев снялась в откровенной фотосессии.

Первый съемочный день выдался продуктивным, и Элина порадовала поклонников массой образов, в частности, спортсменка позировала на кровати, а ее тело прикрывало лишь одеяло.

Процесс со съемок у себя в сторис в Instagram опубликовала визажист и гример Ольга Малкина.

"Телеграф" напоминает, что победителем Australian Open в женском разряде стала Наоми Осака, а в мужском - Новак Джокович. Свитолина и Монфис покинули турнир досрочно. Француз сенсационно проиграл в первом раунде, а украинка не менее сенсационно уступила в 1/8 финала американке Джессике Пегуле.