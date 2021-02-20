Осака легко обыграла Брэйди в финале Australian Open-2021 (видео)

В субботу, 20 февраля, третья ракетка мира японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии-2021.

В финале турнира 23-летняя теннисистка расправилась с 24-м номером WTA американкой Дженнифер Брэйди. Японка в двух сетах разгромила оппонентку с общим счетом 6:4, 6:2. Решающий матч продлился всего 1 час и 18 минут. Осака шесть раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти. 26-летняя американка, в свою очередь, исполнила два эйса, четыре раза сделала двойную ошибку и выиграла два брейк-пойнта из четырех.

Для Наоми эта победа стала четвертой на Турнирах Большого Шлема. Брэйди в первые пробилась в финал ТБШ.

Видеообзор матча Наоми Осака - Дженнифер Брэйди:

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