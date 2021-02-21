Джокович разбил россиянина в финале Australian Open (видео)

Первая ракетка мираНовак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии-2021.

В финале сербский теннисист одолел четвертого номера ATP россиянина Даниила Медведева. Новак разобрался с оппонентом за три сета, при чем Даниил навязал сопротивление только в первой партии. Итоговый счет - 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. За это время Новак исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки, а также реализовал 7 брейк-пойнтов. Россиянин, в свою очередь, реализовал шесть эйсов, четырежды допустил двойную ошибку и сумел взять две чужие подачи.

Видеообзор матча Новак Джокович - Даниил Медведев:

Эта победа стала для Джоковича 18-й на Турнирах Большого Шлема. По этому показателю он приблизился к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю (по 20 титулов).

"Телеграф" напоминает, что в женском одиночном разряде победу на Открытом чемпионате Австралии завоевала японка Наоми Осака.