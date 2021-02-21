Скачать
Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
УПЛ: где и когда смотреть матчи 15-го тура чемпионата Украины
УПЛ: где и когда смотреть матчи 15-го тура чемпионата Украины
Тренер "Львова" получил желтую карточку в матче УПЛ за украинских язык
Тренер "Львова" получил желтую карточку в матче УПЛ за украинских язык
Украинский боксер забил соперника в углу ринга (видео)
Украинский боксер забил соперника в углу ринга (видео)
Экс-чемпион мира в четырех весах вернулся на ринг спорной победой (видео)
Экс-чемпион мира в четырех весах вернулся на ринг спорной победой (видео)

Джокович разбил россиянина в финале Australian Open (видео)

Джокович разбил россиянина в финале Australian Open (видео)
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер australianopen

Первая ракетка мираНовак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии-2021.

В финале сербский теннисист одолел четвертого номера ATP россиянина Даниила Медведева. Новак разобрался с оппонентом за три сета, при чем Даниил навязал сопротивление только в первой партии. Итоговый счет - 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. За это время Новак исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки, а также реализовал 7 брейк-пойнтов. Россиянин, в свою очередь, реализовал шесть эйсов, четырежды допустил двойную ошибку и сумел взять две чужие подачи.

Видеообзор матча Новак Джокович - Даниил Медведев:

Эта победа стала для Джоковича 18-й на Турнирах Большого Шлема. По этому показателю он приблизился к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю (по 20 титулов).

"Телеграф" напоминает, что в женском одиночном разряде победу на Открытом чемпионате Австралии завоевала японка Наоми Осака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 290

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Australian Open, Даниил Медведев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Непобедимый британец рухнул на колени в чемпионском бою (видео)
02 Боксер поднялся с нокдауна, а затем сделал из соперника грушу (видео)
03 Увернулся от серии и вырубил: претендент убойно нокаутировал чемпиона (видео)
04 "Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)
05 Небитый боксер мощным хуком отправил соперника в нокаут (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь