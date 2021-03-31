Свитолина в полуфинале турнира в Майами сыграет с первой ракеткой мира: анонс и прогноз на игру

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина удачно преодолела четвертьфинальный барьер на турнире в Майами серии WTA 1000.

В 1/4 финала Элина уверенно разобралась с Анастасией Севастовой (№ 57 WTA) из Латвии со счетом 6:3, 6:2. Украинка впервые в карьере так хорошо выступает во Флориде. Более того, этот полуфинал стал первым для Свитолиной с момента ее выступлений на турнире в Страсбурге (сентябрь 2020 года).

Статистика матча с Севастовой:

Видеообзор матча Элина Свитолина - Анастасия Севастова:

На пути в финал Свитолиной предстоит серьезное испытание в виде первой ракетки мира Эшли Барти, которая в четвертьфинале переиграла Арину Соболенко из Беларуси со счетом 6:4, 6:7, 6:3. Украинка является экспертом по победам над американкой. В туре у нее 5 триумфов против одного у Барти, однако в последнем очном матче, что состоялся в рамках WTA Finals-2019 в Шэньчжэне (Китай) триумфовала именно американка (6:4, 6:3).

Букмекеры считают, что Барти является небольшим фаворитом в противостоянии со Свитолиной. На американку можно сделать ставку с коэффициентом 1,54. В то же время успех Элины оценивается в 2,75.

Матч 1/2 финала Майами состоится 1 апреля (время киевское) после 17:00 (точное время поединка станет известно позднее).

За выход в 1/2 финала в Майами Свитолина положит в своей кошелек $ 93 тысячи. Успех в игре с Барти гарантирует украинке $ 165 тысяч, а победа на турнире - $ 300 110. Общий призовой фонд соревнований становит $ 3 260 190.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала турнира Свитолина совершила небольшой подвиг, доведя игру с чешкой Петрой Квитовой (№9 WTA ) до победы - 2:6, 7:5, 7:5. В 1/16 финала от рук украинки пострадала россиянка Екатерина Александрова (№ 34 WTA) - 7:6(1), 6:4, а стартовала пятая ракетка Украины в Майами с волевой победы над американкой Шелби Роджерс (№ 52 WTA) - 3:6, 7:5, 6:3.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, однако спортсмен все еще следит за украинкой в соцсетях.