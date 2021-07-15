Элина Свитолина намекнула на скорую свадьбу (фото)

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своём Instagram опубликовала новую фотографию, а также намекнула, что скоро выйдет замуж.
View this post on Instagram
"Последний пост в статусе мисс Свитолиной", — подписала фото спортсменка.
Жених Гаэль Монфис также показал новую фотографию с Элиной.
На ней спортсмены сидят, освещённые лучами солнца на фоне холмов и небольших яхт.
"Последний день в качестве моей невесты", — подписал фото Монфис, намекая на грядущее свадебное торжество.
View this post on Instagram
В начале апреля украинка вместе со своим возлюбленным французским теннисистом Гаэлем Монфисом объявила о помолвке.
Это произошло сразу после поражения украинки в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами. Тогда теннисистка улетела из США в Европу. А спустя сутки в соцсетях Элины и ее возлюбленного появилось сообщение о помолвке. Теннисистка опубликовала фото на фоне гор, на котором видно на безымянном пальце девушки кольцо.
«Да! Начало нашей вечности», — прокомментировала украинка.
Еще тогда Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021, что намекало о дате свадьбы.
Молодые люди то сходились, то расходились и, наконец, решили сыграть свадьбу.
Украинская ведущая Леся Никитюк отметилась в комментариях к посту смайликами с сердечками.
Подписчики отреагировали на фото и сообщение крайне позитивно: "Вскоре будешь миссис или мадам Монфис", "Такая красивая Эли. Я счастлива за вас с Гаэлем, желаю вам обоим счастья", "Прекрасной свадьбы", "О, этот взгляд!".
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как после помолвки Менфис подарил Свитолиной Mercedes-Benz G-Clas.