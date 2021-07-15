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Элина Свитолина намекнула на скорую свадьбу (фото)

Элина Свитолина намекнула на скорую свадьбу (фото)
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своём Instagram опубликовала новую фотографию, а также намекнула, что скоро выйдет замуж.  

 
 
 
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"Последний пост в статусе мисс Свитолиной", — подписала фото спортсменка.

Жених Гаэль Монфис также показал новую фотографию с Элиной.

На ней спортсмены сидят, освещённые лучами солнца на фоне холмов и небольших яхт.

"Последний день в качестве моей невесты", — подписал фото Монфис, намекая на грядущее свадебное торжество. 

 
 
 
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В начале апреля украинка вместе со своим возлюбленным французским теннисистом Гаэлем Монфисом объявила о помолвке.

Это произошло сразу после поражения украинки в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами. Тогда теннисистка улетела из США в Европу. А спустя сутки в соцсетях Элины и ее возлюбленного появилось сообщение о помолвке. Теннисистка опубликовала фото на фоне гор, на котором видно на безымянном пальце девушки кольцо.

«Да! Начало нашей вечности», — прокомментировала украинка.

Еще тогда Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021, что намекало о дате свадьбы.

Молодые люди то сходились, то расходились и, наконец, решили сыграть свадьбу.

Украинская ведущая Леся Никитюк отметилась в комментариях к посту смайликами с сердечками.

Подписчики отреагировали на фото  и сообщение крайне позитивно: "Вскоре будешь миссис или мадам Монфис", "Такая красивая Эли. Я счастлива за вас с Гаэлем, желаю вам обоим счастья", "Прекрасной свадьбы", "О, этот взгляд!". 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как после помолвки Менфис подарил Свитолиной Mercedes-Benz G-Clas.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Элина Свитолина, Свадьба, Instagram, Теннисистка.
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