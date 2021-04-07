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Монфис подарил Свитолиной "кубик" (фото)

Монфис подарил Свитолиной "кубик" (фото)
11:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram g.e.m.s.life

Украинская теннисистка Элина Свитолина после помолвки с французским теннисистом Гаэелем Монфисом похвасталась очередным подарком от любимого. На своей страничке в Instagram украинка показала фото Mercedes-Benz G-Clas, который ей подарил Гаэль. 

Свитолина после расставания с Монфисом снялась в обнаженной фотосессии

"Он ведет себя со мной, как с королевой", - прокомментировала дорогостоящий презент Элина.

Гелик Элины Свитолиной

Отметим, стоимость такой машины в Украине составляет около $ 280 тысяч (свыше 7,5 млн гривен) в базовой комплектации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина и Гаэль поссорились и даже  поставили "паузу" в отношениях. Однако в начале апреля пара воссоединилась и отправилась в совместное путешествие, в котором Монфис и сделал украинке предложение руки и сердца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис.
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