Монфис подарил Свитолиной "кубик" (фото)

Украинская теннисистка Элина Свитолина после помолвки с французским теннисистом Гаэелем Монфисом похвасталась очередным подарком от любимого. На своей страничке в Instagram украинка показала фото Mercedes-Benz G-Clas, который ей подарил Гаэль.

"Он ведет себя со мной, как с королевой", - прокомментировала дорогостоящий презент Элина.

Отметим, стоимость такой машины в Украине составляет около $ 280 тысяч (свыше 7,5 млн гривен) в базовой комплектации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина и Гаэль поссорились и даже поставили "паузу" в отношениях. Однако в начале апреля пара воссоединилась и отправилась в совместное путешествие, в котором Монфис и сделал украинке предложение руки и сердца.