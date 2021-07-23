В ВАДА недовольны формой россиян на Олимпиаде в Токио

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал тот факт, что россияне смогут выступать на Олимпийских играх в Токио в своих национальных цветах.

Банька отметил, что разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который в деле о допинге лишь частично удовлетворил санкции ВАДА к российскому спорту. Витольд считает, что сборная России, которая на Олимпиаде-2020 выступает в нейтральном статусе, должна иметь соответствующую форму.

"Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS. Но в то же время мы разочарованы, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус", - приводит слова Баньки с пресс-конференции "Чемпионат".

Напомним, CAS на два года запретил российским спортсменам использовать флаг и гимн на крупных соревнованиях. Кроме того, РФ не может претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. На Играх в Токио россияне называются командой Олимпийского комитета России (ОКР).