В России началась истерика после "возвращения" Крыма Украине на сайте Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) исправил ошибку с картой Украины на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. В России посчитали данное действие политическим моментом, а сама ситуация напомнила истерику россиян из-за формы сборной Украины по футболу с Крымом и Донбассом.

Депутат Госдумы и бывшая конькобежка Светлана Журова считает, что Украина использовала серьезные политические рычаги для решения этой ситуации, а политика РФ тут бессильна, ведь весь цивилизованный мир считает Крым украинским.

"Я уверена, что МИД России точно будет реагировать на это. Но МОК ничего не изменит. Они, как европейцы, Евросоюз, Америка уверены, что Крым - это украинская территория", - цитирует Журову "Чемпионат".

Бывший боксер-супертяж, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев уверен, что Россия должна обязательно ответить на уровне МИД.

"Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимания на такое. С малого начинается большое", - рассказал Валуева в комментарии для "Чемпионата".

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что МОК перешел черту, ведь был втянут в политические игры, что недопустимо для аполитичной организации.

"МОК - вроде бы аполитичная организация, но не всегда выдерживает. МОК не должен допускать на своих соревнованиях политические акции, движения и лозунги. Всё должно быть вне политики, тогда спортсмены будут спокойны вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, национальности. Зрители тоже должны переживать за своих спортсменов, а не за какие-то политические взгляды", - поведал Свищев "Чемпионату".

"Телеграф" напоминает, что накануне старта Олимпиады в Токио на сайте Игр была замечена карта, на которой Крым отделялся границей с Украиной. Позже МОК извинился и убрал границу, а также объяснил причину данной ошибки. К слову, официальный Киев также отреагировал на ситуацию.