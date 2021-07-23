Скачать
Пятница, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
"Динамо" - "Унион" Берлин: прямая видеотрансляция матча
"Динамо" - "Унион" Берлин: прямая видеотрансляция матча
Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр
Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр
"Черноморец" перенес первый домашний матч сезона из-за состояния газона после концерта MONATIKа (фото)
"Черноморец" перенес первый домашний матч сезона из-за состояния газона после концерта MONATIKа (фото)

МОК "вернул" Крым Украине

МОК "вернул" Крым Украине
07:56 Сегодня Телеграф

Международный олимпийский комитет (МОК) исправил карту, предоставленную на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. Ранее на изображении Крымский полуостров был отделён от Украины границей, сейчас же ее нет.

Чтобы избежать скандала, МОК отреагировал на просьбы представителей Министерства иностранных дел Украины исправить интерактивную карту. На данный момент изменения были внесены: полуостров не отделён от материковой части на изображении.

Напомним, что совсем недавно на официальном сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" появилась интерактивная карта. На карте можно поддержать свою страну аплодисментами, нажав на кнопку. Возмущение вызвало изображение Украины, на котором оккупированный Россией Крым отделён от материковой части четкой границей. Хотя Япония и другие демократические страны мира признают Крым украинским.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольства Швейцарии и Японии. Как известно, в Швейцарии находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, тогда как Япония в этот раз принимает Олимпийские игры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 299

Все по теме:

Крым, Карта, Олимпиада, Международный Олимпийский комитет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Власти Украины наконец отреагировали на скандал с Крымом на Олимпиаде: подробности
02 "Ворскла" упустила победу над КуПСом в Лиге конференций (видео)
03 МОК "вернул" Крым Украине
04 Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
05 Parimatch – официальный спонсор "Черноморца"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь