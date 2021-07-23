МОК "вернул" Крым Украине

Международный олимпийский комитет (МОК) исправил карту, предоставленную на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. Ранее на изображении Крымский полуостров был отделён от Украины границей, сейчас же ее нет.

Чтобы избежать скандала, МОК отреагировал на просьбы представителей Министерства иностранных дел Украины исправить интерактивную карту. На данный момент изменения были внесены: полуостров не отделён от материковой части на изображении.

Напомним, что совсем недавно на официальном сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" появилась интерактивная карта. На карте можно поддержать свою страну аплодисментами, нажав на кнопку. Возмущение вызвало изображение Украины, на котором оккупированный Россией Крым отделён от материковой части четкой границей. Хотя Япония и другие демократические страны мира признают Крым украинским.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольства Швейцарии и Японии. Как известно, в Швейцарии находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, тогда как Япония в этот раз принимает Олимпийские игры.