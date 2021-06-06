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Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян

Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
Обновлено 18:36 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

Украина представила новую футбольную форму в которой национальная сборная выступит на Евро-2020, однако ее дизайн вызвал много гнева у российских чиновников и пропагандистов. 

Все дело в том, что на форме Украина изображена в ее государственных границах. То есть, включая временно оккупированные территории. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина "присоединила свою территорию к российскому Крыму", а также вновь порассуждала на тему приветствия "Слава Украине" - "Героям слава" и его корней, которые, по версии роспропаганды, уходят к нацистской Германии. 

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, пишут росСМИ, предложил никак не реагировать на изображение украинского Крыма на форме, поскольку это вновь обращает внимание на Украину, о которой "уже все забыли". 

"Что России делать? Ничего не делать. Забыть. Самое лучшее – не обращать внимания", - сказал он. 

Вместе с тем почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал это "мелкой провокацией". 

"Можем встретиться с ними на поле? Было бы неплохо, главное – выйти в четвертьфинал", - сказал он. 

А вот бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что такое решение можно трактовать разными способами. 

"Мы не знаем точно, что они хотели донести этим жестом", - сказал он. 

В то же время, спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Украина может нарисовать на форме что угодно, "хоть Аляску, Африку и Антарктиду". 

А вот депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что форма является выражением политической позиции, которая "разнится с позицией" России и добавил, что УЕФА должна запретить сборной Украины выступать в этой форме

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Футбол, Евро-2020.
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