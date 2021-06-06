Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян

Украина представила новую футбольную форму в которой национальная сборная выступит на Евро-2020, однако ее дизайн вызвал много гнева у российских чиновников и пропагандистов.

Все дело в том, что на форме Украина изображена в ее государственных границах. То есть, включая временно оккупированные территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина "присоединила свою территорию к российскому Крыму", а также вновь порассуждала на тему приветствия "Слава Украине" - "Героям слава" и его корней, которые, по версии роспропаганды, уходят к нацистской Германии.

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, пишут росСМИ, предложил никак не реагировать на изображение украинского Крыма на форме, поскольку это вновь обращает внимание на Украину, о которой "уже все забыли".

"Что России делать? Ничего не делать. Забыть. Самое лучшее – не обращать внимания", - сказал он.

Вместе с тем почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал это "мелкой провокацией".

"Можем встретиться с ними на поле? Было бы неплохо, главное – выйти в четвертьфинал", - сказал он.

А вот бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что такое решение можно трактовать разными способами.

"Мы не знаем точно, что они хотели донести этим жестом", - сказал он.

В то же время, спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Украина может нарисовать на форме что угодно, "хоть Аляску, Африку и Антарктиду".

А вот депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что форма является выражением политической позиции, которая "разнится с позицией" России и добавил, что УЕФА должна запретить сборной Украины выступать в этой форме.