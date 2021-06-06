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В России устроили переполох из-за новой формы сборной Украины

В России устроили переполох из-за новой формы сборной Украины
18:25 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев прокомментировал новую форму сборной Украины, в которой наша команда поедет на Евро-2020.

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Как только была представлена новая патриотичная форма сборной Украины, стало понятно, что в РФ это станет темой дня. Практически сразу же известные и не очень российские политики начали комментировать данную тему. По словам Свищева, украинская сторона заложила в основу новой формы конфликтную ситуацию, а УЕФА должно запретить новую форму "Сине-желтых".

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией России. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды (Украина и РФ, - прим. ред.) могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях. В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", - цитирует слова Свищева "Чемпионат".

Ранее "Телеграф" показывал свежие фото новой формы национальной команды Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,741

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Сборная Украины, Россия, Футбол, Евро-2020.
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