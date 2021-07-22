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Четверг, 22.07.2021
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На сайте Олимпийских игр Крым отделен границей от Украины (фото)

На сайте Олимпийских игр Крым отделен границей от Украины (фото)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

Олимпийские игры в Токио еще не начались, а уже намечается громкий политический скандал из-за карты Украины на официальном сайте Олимпиады.

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В разделе "расписание и результаты" болельщиков встречает интерактивная карта мира, где фанам предлагают поддержать свою команду "аплодисментами", а на карте после этого появится соответствующая отметка. Все бы ничего, но при увеличении масштаба становится заметно, что Украина отделена от оккупированного Россией Крыма границей. Отметим, официальная Япония и другие демократические страны мира признают Крым украинским.

Напомним, Олимпийские игры в Японии должны были пройти еще в 2020 году, однако в связи с пандемией коронавируса Олимпиаду перенесли на год с сохранением прежнего названия "Токио-2020". Игры стартуют 23 июля. За церемонией открытия летней Олимпиады можно следить у нас на сайте. Сборная Украины представлена на соревнованиях 158 атлетами, которые будут сражаться за медали в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне пожаловались на средневековые условия в Олимпийской деревне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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