На сайте Олимпийских игр Крым отделен границей от Украины (фото)

Олимпийские игры в Токио еще не начались, а уже намечается громкий политический скандал из-за карты Украины на официальном сайте Олимпиады.

В разделе "расписание и результаты" болельщиков встречает интерактивная карта мира, где фанам предлагают поддержать свою команду "аплодисментами", а на карте после этого появится соответствующая отметка. Все бы ничего, но при увеличении масштаба становится заметно, что Украина отделена от оккупированного Россией Крыма границей. Отметим, официальная Япония и другие демократические страны мира признают Крым украинским.

Напомним, Олимпийские игры в Японии должны были пройти еще в 2020 году, однако в связи с пандемией коронавируса Олимпиаду перенесли на год с сохранением прежнего названия "Токио-2020". Игры стартуют 23 июля. За церемонией открытия летней Олимпиады можно следить у нас на сайте. Сборная Украины представлена на соревнованиях 158 атлетами, которые будут сражаться за медали в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне пожаловались на средневековые условия в Олимпийской деревне.