Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Волейболист не поместился в ванную комнату в Олимпийской деревне (фото)
Волейболист не поместился в ванную комнату в Олимпийской деревне (фото)
"Динамо" вместо матча чемпионата Украины сыграет с командами Бундеслиги и Примеры
"Динамо" вместо матча чемпионата Украины сыграет с командами Бундеслиги и Примеры
"Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион
"Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион
Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

Россияне пожаловались на туалеты в Олимпийской деревне

Россияне пожаловались на туалеты в Олимпийской деревне
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной РФ Ильгар Мамедов подверг критике условия, в которых живут спортсмены в Олимпийской деревне в Токио.

Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

По словам Мамедова, спортсмены оказались в Токио в "средневековье", и здесь нет условий для комфортной жизни. Особенное внимание Ильгар уделил санузлам отметив, что их катастрофически не хватает, а сама уборная больше напоминает санузел в самолете. Кроме того, член российской делегации поведал о неграмотном расположении розеток в номерах, а также отсутствии доступного интернета.

"Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолёте, примерно полтора квадратных метра. Причём этот санузел – на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально", - цитирует Мамедова "Р-Спорт".

Вот так выглядит Олимпийская деревня в Токио:

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский волейболист не поместился в ванной комнате в Олимпийской деревне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 128

Все по теме:

Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, Фехтование, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимнаст протестировал антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио (видео)
02 Львовский "Рух" вынужден будет играть "домашние" матчи в Киеве
03 Украинская команда NAVI выиграла 400 тысяч долларов на турнире по Counter Strike (видео)
04 Авария Ферстаппена и Хэмилтона в "Сильверстоуне": Макс указал на неспортивное поведение Льюиса (видео)
05 "Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь