Россияне пожаловались на туалеты в Олимпийской деревне

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной РФ Ильгар Мамедов подверг критике условия, в которых живут спортсмены в Олимпийской деревне в Токио.

По словам Мамедова, спортсмены оказались в Токио в "средневековье", и здесь нет условий для комфортной жизни. Особенное внимание Ильгар уделил санузлам отметив, что их катастрофически не хватает, а сама уборная больше напоминает санузел в самолете. Кроме того, член российской делегации поведал о неграмотном расположении розеток в номерах, а также отсутствии доступного интернета.

"Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолёте, примерно полтора квадратных метра. Причём этот санузел – на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально", - цитирует Мамедова "Р-Спорт".

Вот так выглядит Олимпийская деревня в Токио:

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский волейболист не поместился в ванной комнате в Олимпийской деревне.