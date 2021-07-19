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Волейболист не поместился в ванную комнату в Олимпийской деревне (фото)

Волейболист не поместился в ванную комнату в Олимпийской деревне (фото)
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram artemvolvich

Спортсмены прибывают в Олимпийскую деревню в Токио, где уже 23 июля стартует летняя Олимпиада. Для высоких атлетов, в частности, волейболистов стало неприятным сюрпризом высота потолков в номерах и ванных комнатах. 

Российский волейболист Артем Вольвич у себя в сторис в Instagram опубликовал несколько забавных снимков "из жизни высоких людей". На кадрах видно, что высота потолка в номере не соответствует росту спортсмена (213 сантиметров, - прим. ред.), который вынужден наклоняться, чтобы зайти в помещение. Волейболист пошутил, что понадобится помощь Илона Маска, чтобы решить данную проблему.

"Звоните Маску. Пусть что-нибудь придумает", - написал Вольвич под фото.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ирландский гимнаст протестировал антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио, а соревнования по гребле я Японии оказались на грани срыва из-за устриц.

Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. "Желто-синие" на летней Олимпиаде будут представлены 158 спортсменами в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев, которые будут сражаться за медали в Японии, можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Волейбол, Токио-2020.
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