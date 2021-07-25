На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио был побит первый мировой рекорд. Достижение пало в плавании в женской эстафете 4х100 м вольным стилем.

Победу в заплыве одержали представительницы Австралии, которые преодолели четыре стадии за 3.29,69, что стало новым мировым рекордом в этой дисциплине. Вторыми финишировали канадки с результатом 3.32,78, а "бронзу" завоевали американки (3.32.82).

Результаты женской эстафеты 4х100 м вольным стилем:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах заплыва у мужчин на 400 метров кролем и комплексным стилем. К слову, женская эстафета стала последней дисциплиной из плавания в рамках игрового дня, 25 июля, на Играх в Токио. Следить за ходом этого соревновательного дня Олимпиады можно у нас на сайте. Все главные новости токийских Игр доступны в нашей онлайн-трансляции.

Напомним, в ходе турнира стрелков из пневматического пистолета с 10 метров украинка Елена Костевич едва не зацепилась за медаль на своей пятой Олимпиаде. Бронзовая медаль украинки Дарьи Билодид остается пока единственной в копилке национальной сборной на летних Играх.