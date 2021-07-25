Украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин. Украинка Елена Костевич в финальном турнире заняла четвертое место.

Победу в соревновании завоевала представительница Российского олимпийского комитета Виталина Бацарашкина, которая умудрилась обойти болгаринку Антоанету Костадинову, у которой был гандикап почти в 1 балл перед финальными двумя выстрелами. "Бронза" досталась китаянке Ранксин Джианг. К сожалению, 36-летняя Костевич, для которой эта Олимпиада была 5-й в карьере, вылетела из борьбы в раунде за "бронзу".

Результаты соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров:

Напомним, в первый соревновательный день на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров украинский спортсмен Павел Коростылев также оказался в шаге от медали, заняв четвертое место.

Костевич являлась одним из знаменосцев сборной Украины на открытии Олимпиады, где с нашими олимпийцами приключился масочный скандал. За ходом Игр в Токио можно следить в нашем онлайне.