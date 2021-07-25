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Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг

Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Judo

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Японии прошли соревнования по дзюдо среди женщин в весовой категории до 52 кг.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в олимпийском турнире завоевала местная спортсменка Ута Абе, которая в финале соревнований выиграла схватку с француженкой Амандин Бушар, ставшей серебряной призершей. Японка добыла победу иппоном в "голден скор".

"Бронзу" завоевали британка Челси Жиль и итальянка Одетте Джуфрида.

Добавим, что это вторая победа Японии в дзюдо. Ранее Наохисо Такато выиграл олимпийских турнир по дзюдо в весовой категории до 60 кг, принеся Стране Восходящего Солнца первое "золото" на домашней Олимпиаде. Во второй соревновательный день, который проходит 25 июля, японская пловчиха Юи Охаси стала лучшей на дистанции 400 м комплексом. Кроме того, Юто Хоригомэ выиграл историческую золотую медаль в скейтбординге.

За ходом игрового дня, 25 июля, на Олимпиаде можно следить в нашей онлайн-трансляции. Все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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