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Японец Хоригомэ выиграл историческое "золото" в скейтбординге

Японец Хоригомэ выиграл историческое "золото" в скейтбординге
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Tokyo2020

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) прошли первые медальные соревнования по скейтбордингу. Таким образом, этот вид спорта дебютировал на Олимпийских играх.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу на улице одержал местный спортсмен Юто Хоригомэ, который сумел опередить бразильца Келвина Хифлера, выигравшего "серебро", а американец Джаггер Итон стал бронзовым призером Олимпиады.

Результаты соревнований по скейтбордингу у мужчин на улице:

Японцы во второй соревновательный день уже брали "золото". В заплыве комплексным стилем на 400 метров победу одержала местная спортсменка Юи Охаси, показавшая результат 4.32,08. Следить за результатами украинцев и медальными соревнованиями можно в нашем онлайне. Все главные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.

Напомним, сборная Украины взяла первую и пока единственную свою медаль в первый соревновательный день, 24 июля. Дзюдоистка Дарья Билодид выиграла "бронзу" в весовой категории до 48 кг. У нас на сайте доступно видео триумфального выступления украинки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Скейтбординг, Токио-2020.
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