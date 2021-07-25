Японец Хоригомэ выиграл историческое "золото" в скейтбординге

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) прошли первые медальные соревнования по скейтбордингу. Таким образом, этот вид спорта дебютировал на Олимпийских играх.

Победу на улице одержал местный спортсмен Юто Хоригомэ, который сумел опередить бразильца Келвина Хифлера, выигравшего "серебро", а американец Джаггер Итон стал бронзовым призером Олимпиады.

Результаты соревнований по скейтбордингу у мужчин на улице:

Японцы во второй соревновательный день уже брали "золото". В заплыве комплексным стилем на 400 метров победу одержала местная спортсменка Юи Охаси, показавшая результат 4.32,08. Следить за результатами украинцев и медальными соревнованиями можно в нашем онлайне. Все главные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.

Напомним, сборная Украины взяла первую и пока единственную свою медаль в первый соревновательный день, 24 июля. Дзюдоистка Дарья Билодид выиграла "бронзу" в весовой категории до 48 кг. У нас на сайте доступно видео триумфального выступления украинки.