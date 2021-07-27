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Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио
10:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram elisvitolina

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина провела матч третьего круга против Марии Саккари из Греции (№19 WTA). Итогом встречи стала победа украинки в трех сетах со счетом 1:2 (7:5, 3:6, 4:6).

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В первом сете в упорной борьбе украинка оступилась со счетом 7:5. Однако гречанка потратила в первой партии слишком много сил, и это тут же сказалось во втором сете. Саккари начала чаще ошибаться. В итоге Элина взяла второй сет со счетом 3:6. В решающей третьей партии украинка взяла брейк в третьем розыгрыше, однако уже в 6-м розыгрыше гречанка взяла подачу соперницы и сравняла счет. Украинка все таки довела дело до победы и в партии (4:6), и в матче (1:2).

Результаты матча 1/8 финала на Олимпиаде в Токио Мария Саккари - Элина Свитолина:

В 1/4 финала Элина сразится против победителя противостояния Каролина Плишкова - Камила Джорджи, которые свой поединок 1/8 финала начали немного позднее.

"Телеграф" напоминает, что в поединке второго круга Элина, которая недавно вышла замуж, обыграла австралийку Айлу Томлянович в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4, а в первом раунде была повержена Лаура Зигемунд из Германии - 3:6, 7:5, 4:6.

На Олимпиаде в Токио проходит четвертый соревновательный день, который порадовал украинских болельщиков бронзовой наградой украинских стрелков из пневматического пистолета с 10 метров Елены Костевич и Олега Омельчук.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Элина Свитолина, Олимпиада, Теннис, Токио-2020.
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