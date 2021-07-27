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Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио

Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио
15:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram misha_romanchuk

Украинский пловец Михаил Романчук в квалификации 800-метровки вольным стилем на Олимпиаде в Токио установил рекорд Игр, а также побил рекорд Украины.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Михаил выиграл свой заплыв, показав время 7.41,28. Таким образом, Роман вышел в финал турнира с лучшим результатом, попутно установив олимпийский рекорд в этой дисциплине. Дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена в программе Олимпийских игр, поэтому украинец стал первым рекордсменом в этой дисциплине. Отметим, в финальный заплыв пробился еще один украинец - Сергей Фролов.

Кроме того, Михаил побил собственный рекорд Украины, который установил еще в 2019 году в Стокгольме - 7.42,49.

Результаты квалификационного заплыва Михаила Романчука:

Отметим, финальный заплыв за медали с участием украинцев на дистанции 800 метров вольным стилем состоится 29 июля.

"Телеграф" напоминает, что на счету сборной Украины уже три бронзовые награды, которые добыли дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48, фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге, а также стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук.

Со всеми медальным результатами Олимпиады можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Михаил Романчук, Токио-2020.
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