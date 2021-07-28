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Япония вырвалась в лидеры медального зачета Олимпиады в Токио: итоги 5-го дня Игр

Япония вырвалась в лидеры медального зачета Олимпиады в Токио: итоги 5-го дня Игр
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Tokyo2020

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялся пятый соревновательный день, в рамках которого спортсмены со всего мира соревновались за 23 комплекта наград.

Больше всех преуспели японские атлеты, которые по итогам 5-го игрового дня Олимпиады вышли в лидеры медального зачета. На счету Страны Восходящего Солнца 13 золотых наград, 4 "серебра" и 5 "бронз". У Китая на одно "золото" меньше, а у США - на два. По количеству медалей лидируют американцы (31), китайцы (27) идут вторыми, а представители олимпийского комитета России (23) - третьи.

Сборная Украины с тремя "бронзами" опустилась в медальном зачете на 52-е место.

Сборная Украины завершила пятый игровой день без медалей, однако повод для радости у болельщиков все же был. Во-первых, Элина Свитолина сумела пробиться в полуфинал олимпийского теннисного турнира, а во-вторых, лучница Вероника Марченко сенсационно обыграла действующую чемпионку мира Ле Цзеин из Китайского Тайбэя со счетом 6:4, правда, в следующем раунде украинка выбыла.

Со всеми результатами украинцев в 5-й игровой день Игр можно ознакомиться у нас на сайте. Все результаты Олимпиады-2020 доступны в нашем онлайне.

Ранее "Телеграф" подводил итоги четвертого игрового дня на Олимпиаде-2020, в рамках которого украинцы добыли третью "бронзу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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