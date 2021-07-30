Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня

В субботу, 31 июля, на Олимпиаде в Токио состоится восьмой соревновательный день, в рамках которого будет разыгран 21 комплект наград. В этой статье доступно расписание, а также будут опубликованы результаты украинских атлетов и медальные результаты Игр.

Полное расписание Игр доступно на официальном сайте Олимпиады-2020 (разница во времени между Киевом и Токио - шесть часов).

Единственной медальной надеждой Украины в субботу является Элина Свитолина, которая попробует завоевать "бронзу" в поединке с Еленой Рыбакиной.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 31 июля (время киевское):

3:00 Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б. Квалификация. Виктория Ткачук, Анна Рыжикова, Мария Миколенко

3:30 Легкая атлетика. Женщины, диск. Квалификация. Наталья Семёновна

5:16 Плавание. Мужчины, 50 м в/с. Полуфинал. Владислав Бухов

7:00 Батут. Мужчины, личный турнир. Квалификация. Николай Просторов

После 9:00 Теннис. Женщины, личный турнир. Бронзовый финал. Элина Свитолина – Елена Рыбакина (Казахстан)

13:10 Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину. Квалификация. Владислав Мазур

Расписание и результаты медальных соревнований 31 июля на Олимпиаде в Токио:

1:30 – 3:25. Триатлон. Смешанная эстафета

3:00 – 8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап

4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 100 м батт. Женщины – 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100

6:00 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X – мужчины и женщины

6:00 – 11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м с трех положений

6:00 – 14:00. Теннис. Женщины, одиночный финал

7:00 – 9:25. Батут. Мужчины, инд.

8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир

9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 81 кг

10:30 – 13:00. Регби-7. Женский финал

11:00 – 13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир

12:00 – 17:00. Бадминтон. Мужские пары

12:30 – 14:40. Фехтование. Женская сабля, команда

13:00. Легкая атлетика. Мужчины –диск. Женщины - 100 м. Смешанная эстафета 4х400

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 96 кг

С результатами украинцев во время седьмого игрового дня, 30 июля, на Олимпийских играх можно ознакомиться у нас на сайте. С именами всех победителей Олимпиады-2020 можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.