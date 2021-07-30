Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в теннисе
На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в теннисе
Первое "золото" в легкой атлетике на Олимпиаде выиграл эфиоп
Первое "золото" в легкой атлетике на Олимпиаде выиграл эфиоп
Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады по итогам 7-го дня Игр
Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады по итогам 7-го дня Игр
Японские шпажисты в финале Олимпиады разбили россиян
Японские шпажисты в финале Олимпиады разбили россиян

Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В субботу, 31 июля, на Олимпиаде в Токио состоится восьмой соревновательный день, в рамках которого будет разыгран 21 комплект наград. В этой статье доступно расписание, а также будут опубликованы результаты украинских атлетов и медальные результаты Игр.

Полное расписание Игр доступно на официальном сайте Олимпиады-2020 (разница во времени между Киевом и Токио - шесть часов).

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Единственной медальной надеждой Украины в субботу является Элина Свитолина, которая попробует завоевать "бронзу" в поединке с Еленой Рыбакиной. 

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 31 июля (время киевское):

  • 3:00 Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б. Квалификация. Виктория Ткачук, Анна Рыжикова, Мария Миколенко
  • 3:30 Легкая атлетика. Женщины, диск. Квалификация. Наталья Семёновна
  • 5:16 Плавание. Мужчины, 50 м в/с. Полуфинал. Владислав Бухов
  • 7:00 Батут. Мужчины, личный турнир. Квалификация. Николай Просторов
  • После 9:00 Теннис. Женщины, личный турнир. Бронзовый финал. Элина Свитолина – Елена Рыбакина (Казахстан)
  • 13:10 Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину. Квалификация. Владислав Мазур

Расписание и результаты медальных соревнований 31 июля на Олимпиаде в Токио:

  • 1:30 – 3:25. Триатлон. Смешанная эстафета
  • 3:00 – 8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап
  • 4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 100 м батт. Женщины – 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100
  • 6:00 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X – мужчины и женщины
  • 6:00 – 11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м с трех положений
  • 6:00 – 14:00. Теннис. Женщины, одиночный финал
  • 7:00 – 9:25. Батут. Мужчины, инд.
  • 8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир
  • 9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 81 кг
  • 10:30 – 13:00. Регби-7. Женский финал
  • 11:00 – 13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир
  • 12:00 – 17:00. Бадминтон. Мужские пары
  • 12:30 – 14:40. Фехтование. Женская сабля, команда
  • 13:00. Легкая атлетика. Мужчины –диск. Женщины - 100 м. Смешанная эстафета 4х400
  • 13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 96 кг

С результатами украинцев во время седьмого игрового дня, 30 июля, на Олимпийских играх можно ознакомиться у нас на сайте. С именами всех победителей Олимпиады-2020 можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 171

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада, день 7-й: кто выиграл медали в плавании
02 "Ворскла" сенсационно проиграла КуПСу и вылетела из еврокубков (видео)
03 Россиянка Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио
04 Олимпиада, день 7-й: кто выиграл медали в гребле
05 На Олимпиаде разыграли первые медали в гонках BMX
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь