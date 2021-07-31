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Турнир по дзюдо подарил сенсацию на Олимпиаде в Токио

Турнир по дзюдо подарил сенсацию на Олимпиаде в Токио
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ByJamesWagner

В субботу, 31 июля, на Олимпиаде в Токио разыграли последний комплект медалей в дзюдо.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В смешанных командных соревнованиях сенсационную победу одержала сборная Франции. В финале французы одолели хозяев Олимпиады со счетом 4:1. Таким образом, Япония, которая выиграла больше всех медалей в дзюдо в Токио, довольствовалась лишь "серебром".

В бронзовых финалах команда олимпийского комитета России (ОКР) проиграла Израилю со счетом 1:4, а команда Германии обыграла Нидерланды. Итоговый счет - 4:2.

С результатами олимпийских схваток в дзюдо за 30 июля можно ознакомиться по ссылке.

Соревнования по дзюдо на олимпийских играх официально завершены. Украина выиграла одну медаль в этом видео спорта - "бронза" в весовой категории до 48 кг на счету Дарьи Билодид. Кроме того, едва не зацепился за медаль Яков Хаммо в весовой категории свыше 100 кг.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию восьмого соревновательного дня, где доступны результаты украинцев и не только. Все медальные результаты Олимпиады доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Дзюдо, Токио-2020.
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