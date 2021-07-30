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Пятница, 30.07.2021
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Дзюдо на Олимпиаде: результаты 7-го игрового дня

Дзюдо на Олимпиаде: результаты 7-го игрового дня
13:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Ian_Willoughby

В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде-2020 были разыграны два комплекта наград среди дзюдоистов.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В весовой категории свыше 78 кг у женщин победу одержала японская спортсменка Акира Соне, которая в финале Игр одолела кубинку Идалис Ортис.

В малых финалах за бронзовые награды победы одержали азербайджанка Ирина Киндзерская и француженка Ромен Дико.

У мужчин в весовой категории свыше 100 кг олимпийским чемпионом Токио стал чешский дзюдоист Лукаш Крпалек, который в финале одолел грузина Гурама Тушишвили.

Бронзовые награды достались представителю олимпийского комитета России (ОКР) Тамерлану Башаеву и французу Тедди Ринеру. К слову, в битве за "бронзу" Башаев одолел украинца Якова Хаммо.

С результатами прошлого игрового дня, 29 июля на олимпийском турнире по дзюдо можно ознакомиться по ссылке.

Со всеми результатами игрового дня, 30 июля, на Олимпиаде в Токио можно ознакомиться у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Дзюдо, Токио-2020.
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