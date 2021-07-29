Дзюдо на Олимпиаде: результаты 6-го игрового дня

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли два комплекта наград в дзюдо.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

У женщин в весовой категории до 78 кг победу одержала японка Сори Хамада, которая в решающей схватке победила француженку Маделен Малонгу.

В малых финалах "бронзу" завоевали Анна-Мария Вагнер из Германии и Майра Агияр из Бразилии.

Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин, выступающая в этой весовой категории, стартовала на Олимпийских играх в Токио с победы над Ванессой Чала Эбу из Эквадора, однако уже в следующем раунде украинка уступила Гуусье Стенхиус из Нидерландов.

У мужчин в весовой категории до 100 кг победу одержал японец Аарон Волф. "Серебро" досталось южнокорейцу Гу Хаме Чхо.

"Бронзу" в малых финала завоевали представитель команды олимпийского комитета России (ОКР) Нияз Ильясов и португалец Жорже Фонсека.

С результатами соревнований 5-го игрового дня на олимпийском турнире по дзюдо можно ознакомиться у нас на сайте. В пятницу, 30 июля, соревнования по дзюдо пройдут в весовых категориях +78 кг у женщин и +100 кг у мужчин.