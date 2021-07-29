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Дзюдо на Олимпиаде: результаты 6-го игрового дня

Дзюдо на Олимпиаде: результаты 6-го игрового дня
13:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Judo

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли два комплекта наград в дзюдо.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

У женщин в весовой категории до 78 кг победу одержала японка Сори Хамада, которая в решающей схватке победила француженку Маделен Малонгу.

В малых финалах "бронзу" завоевали Анна-Мария Вагнер из Германии и Майра Агияр из Бразилии.

Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин, выступающая в этой весовой категории, стартовала на Олимпийских играх в Токио с победы над Ванессой Чала Эбу из Эквадора, однако уже в следующем раунде украинка уступила Гуусье Стенхиус из Нидерландов.

У мужчин в весовой категории до 100 кг победу одержал японец Аарон Волф. "Серебро" досталось южнокорейцу Гу Хаме Чхо.

"Бронзу" в малых финала завоевали представитель команды олимпийского комитета России (ОКР) Нияз Ильясов и португалец  Жорже Фонсека.

С результатами соревнований 5-го игрового дня на олимпийском турнире по дзюдо можно ознакомиться у нас на сайте. В пятницу, 30 июля, соревнования по дзюдо пройдут в весовых категориях +78 кг у женщин и +100 кг у мужчин.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Дзюдо, Токио-2020.
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