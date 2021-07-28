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Япония вышла в лидеры медального зачета после победы в дзюдо

Япония вышла в лидеры медального зачета после победы в дзюдо
14:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter SC_ESPN

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли два комплекта медалей в дзюдо, в частности, за награды сражались мужчины в весовой категории до 90 кг, и победу одержал грузин Лаша Бекаури. У женщин в категории до 70 триумфовала японка Тидзуру Араи, что позволило Стране Восходящего Солнца вернуться на первое место в медальном зачете. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Японская дзюдоистка Тидзуру Араи триумфовала в категории до 70 кг. В финальной схватке японка после Waza-Ari одолела представительницу Австрии Михаэлу Поллерес. 

В малых финалах за "бронзу" победы добыли представительница команды олимпийского комитета России Мадина Таймазова и нидерландская атлетка Санне ван Дейке.

Победа Тидзуру позволила Японии вновь вернуться на первое место в медальном зачете Игр. На данный момент японцы набрали больше всех золотых наград - 12. Львиную долю "золота" завоевали именно дзюдоисты.

Лаша Бекаури завоевал "золото" в весовой категории, победив в финале представителя Германии Эдуарда Триппеля.

Обладателями бронзовых медалей по итогам малых финалов стали узбек Давлат Бобонов и венгр Кристиан Тот.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 5-го игрового дня на Олимпиаде в Токио. Со всеми медальными результатами Игр в Токио можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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