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Украинский дзюдоист Хаммо проиграл россиянину Башаеву битву за "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинский дзюдоист Хаммо проиграл россиянину Башаеву битву за "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио проходит турнир по дзюдо, в частности, на татами сражались мужчины в весовой категории свыше 100 кг. Украинец Яков Хаммо в поединке за "бронзу" Олимпиады-2020 встретился с представителем олимпийского комитета России (ОКР) Тамерланом Башаевым. Итогом поединка стала победа россиянина.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

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За полторы минуты до конца основного времени дуэли Башаев уложил украинца на спину и удерживал того, пока судья не засчитал победу представителя ОКР иппоном. В итоге Тамерлан завоевал "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Напомним, Хаммо на старте олимпийского турнира победил румына Владута Симонеску и вышел в четвертьфинал, где уступил японцу Хисайоши Харасаве. В утешительном матче украинец благодаря вазари оказался сильнее узбека Бехмурода Олтибоева и вышел на "бронзовый" матч. Добавим, что финальный бой в весовой категории +100 кг состоится позднее.

"Телеграф" напоминает, что именно в дзюдо Украина добыла первую медаль на Играх в Токио. "Бронзу" в весовой категории до 48 кг добыла Дарья Билодид. Ранее бронзовые  медали завоевали фехтовальщик  Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге, стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Яков Хаммо, Токио-2020.
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