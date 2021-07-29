Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Свитолина сразится только за "бронзу" Олимпийских игр (видео)
Свитолина сразится только за "бронзу" Олимпийских игр (видео)
Второй тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Второй тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Китай вернул лидерство в медальном зачете, "бронза" Романчука: итоги 6-го игрового дня Олимпиады
Китай вернул лидерство в медальном зачете, "бронза" Романчука: итоги 6-го игрового дня Олимпиады
На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в настольном теннисе среди женщин: кто победил
На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в настольном теннисе среди женщин: кто победил

Олимпиада: онлайн-трансляция 7-го игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция 7-го игрового дня
18:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится седьмой соревновательный день, в котором разыграют 21 комплект наград в 13 видах спорта.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Полное расписание всех соревнований Олимпиады за 30 июля доступно на официальном сайте Игр (разница по времени с Токио - шесть часов).

Главные медальные надежды украинцев 30 июля связывают с мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах, которая является действующим вице-чемпионом мира, а также стрелком из пистоле Еленой Костевич, которая попробует зацепиться за еще одну медаль на играх в Токио в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля (время киевское):

  • 3:00 Пулевая стрельба. Женщины. Стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Финал в 8:00
  • 3:15 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту, квалификация. Андрей Проценко
  • 5:20 Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска, квалификация. Никита Нестеренко
  • 5:25 Фехтование. Мужчины. Командный турнир в шпаге. 1/4 финала. Украина – Китай
  • После 5:30 Дзюдо. Женщины. 1/16 финала. Елизавета Калинина – Соня Асселах (Алжир)
  • 6:00 Бокс. Женщины. 1/4 финала. Анна Лысенко – Бусеназ Сурменели (Турция)
  • После 6:00 Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала. Яков Хаммо – (соперник определится позже)
  • 9:00 Прыжки в воду. Женщины. 3 м, квалификация. Анна Письменская, Виктория Кесарь
  • 13:05 Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок, квалификация. Ольга Саладуха
  • 13:14 Плавание. Мужчины. 50 м в/с, квалификация. Владислав Бухов
  • 13:25 Легкая атлетика. Женщины. Метания ядра, квалификация. Ольга Голодна
  • 14:12 Легкая атлетика. Микст, эстафета 4х400, квалификация. Украина
  • 14:23 Плавание. Мужчины. 1500 м в/с. Михаил Романчук, Сергей Фролов

Расписание и результаты медальных соревнований 30 июля на Олимпиаде в Токио:

  • 2:45 – 4:55. Академическая гребля. Мужчины – одиночка, восьмерка. Женщины – одиночка, восьмерка
  • 3:00 – 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м
  • 4:00 – 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины
  • 4:30 – 6:10. Плавание. Мужчины – 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины – 200 м брасс, 100 м в/с
  • 6:00 – 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал
  • 7:00 – 9:25. Батут. Женщины, инд.
  • 8:00 – 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины
  • 8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир
  • 9:30 – 15:30. Бадминтон. Смешанные пары
  • 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100+ кг. Женщины – 78+ кг
  • 12:30 – 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда
  • 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м
  • 14:00 – 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд

"Телеграф" напоминает, что по итогам шестого игрового дня Олимпиады, 29 июля, сборная Китая вышла в лидеры в медальном зачета. Со всеми результатами Игр в Токио можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 163

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, окио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио
02 Олимпиада, день 6-й: кто выиграл медали в гребле
03 Еще одна "бронза": украинский пловец Романчук стал третьим на Олимпиаде в Токио
04 "Динамо" пополнилось новым нападающим
05 "Ворскла" - КуПС: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь