Олимпиада: онлайн-трансляция 7-го игрового дня

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится седьмой соревновательный день, в котором разыграют 21 комплект наград в 13 видах спорта.
Полное расписание всех соревнований Олимпиады за 30 июля доступно на официальном сайте Игр (разница по времени с Токио - шесть часов).
Главные медальные надежды украинцев 30 июля связывают с мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах, которая является действующим вице-чемпионом мира, а также стрелком из пистоле Еленой Костевич, которая попробует зацепиться за еще одну медаль на играх в Токио в стрельбе из пистолета с 25 метров.
Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля (время киевское):
- 3:00 Пулевая стрельба. Женщины. Стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Финал в 8:00
- 3:15 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту, квалификация. Андрей Проценко
- 5:20 Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска, квалификация. Никита Нестеренко
- 5:25 Фехтование. Мужчины. Командный турнир в шпаге. 1/4 финала. Украина – Китай
- После 5:30 Дзюдо. Женщины. 1/16 финала. Елизавета Калинина – Соня Асселах (Алжир)
- 6:00 Бокс. Женщины. 1/4 финала. Анна Лысенко – Бусеназ Сурменели (Турция)
- После 6:00 Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала. Яков Хаммо – (соперник определится позже)
- 9:00 Прыжки в воду. Женщины. 3 м, квалификация. Анна Письменская, Виктория Кесарь
- 13:05 Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок, квалификация. Ольга Саладуха
- 13:14 Плавание. Мужчины. 50 м в/с, квалификация. Владислав Бухов
- 13:25 Легкая атлетика. Женщины. Метания ядра, квалификация. Ольга Голодна
- 14:12 Легкая атлетика. Микст, эстафета 4х400, квалификация. Украина
- 14:23 Плавание. Мужчины. 1500 м в/с. Михаил Романчук, Сергей Фролов
Расписание и результаты медальных соревнований 30 июля на Олимпиаде в Токио:
- 2:45 – 4:55. Академическая гребля. Мужчины – одиночка, восьмерка. Женщины – одиночка, восьмерка
- 3:00 – 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м
- 4:00 – 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины
- 4:30 – 6:10. Плавание. Мужчины – 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины – 200 м брасс, 100 м в/с
- 6:00 – 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал
- 7:00 – 9:25. Батут. Женщины, инд.
- 8:00 – 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины
- 8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир
- 9:30 – 15:30. Бадминтон. Смешанные пары
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100+ кг. Женщины – 78+ кг
- 12:30 – 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м
- 14:00 – 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд
"Телеграф" напоминает, что по итогам шестого игрового дня Олимпиады, 29 июля, сборная Китая вышла в лидеры в медальном зачета. Со всеми результатами Игр в Токио можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.