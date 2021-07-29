Олимпиада: онлайн-трансляция 7-го игрового дня

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится седьмой соревновательный день, в котором разыграют 21 комплект наград в 13 видах спорта.

Полное расписание всех соревнований Олимпиады за 30 июля доступно на официальном сайте Игр (разница по времени с Токио - шесть часов).

Главные медальные надежды украинцев 30 июля связывают с мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах, которая является действующим вице-чемпионом мира, а также стрелком из пистоле Еленой Костевич, которая попробует зацепиться за еще одну медаль на играх в Токио в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля (время киевское):

3:00 Пулевая стрельба. Женщины. Стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Финал в 8:00

3:15 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту, квалификация. Андрей Проценко

5:20 Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска, квалификация. Никита Нестеренко

5:25 Фехтование. Мужчины. Командный турнир в шпаге. 1/4 финала. Украина – Китай

После 5:30 Дзюдо. Женщины. 1/16 финала. Елизавета Калинина – Соня Асселах (Алжир)

6:00 Бокс. Женщины. 1/4 финала. Анна Лысенко – Бусеназ Сурменели (Турция)

После 6:00 Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала. Яков Хаммо – (соперник определится позже)

9:00 Прыжки в воду. Женщины. 3 м, квалификация. Анна Письменская, Виктория Кесарь

13:05 Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок, квалификация. Ольга Саладуха

13:14 Плавание. Мужчины. 50 м в/с, квалификация. Владислав Бухов

13:25 Легкая атлетика. Женщины. Метания ядра, квалификация. Ольга Голодна

14:12 Легкая атлетика. Микст, эстафета 4х400, квалификация. Украина

14:23 Плавание. Мужчины. 1500 м в/с. Михаил Романчук, Сергей Фролов

Расписание и результаты медальных соревнований 30 июля на Олимпиаде в Токио:

2:45 – 4:55. Академическая гребля. Мужчины – одиночка, восьмерка. Женщины – одиночка, восьмерка

3:00 – 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м

4:00 – 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины

4:30 – 6:10. Плавание. Мужчины – 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины – 200 м брасс, 100 м в/с

6:00 – 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал

7:00 – 9:25. Батут. Женщины, инд.

8:00 – 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины

8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир

9:30 – 15:30. Бадминтон. Смешанные пары

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100+ кг. Женщины – 78+ кг

12:30 – 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда

13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м

14:00 – 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд

"Телеграф" напоминает, что по итогам шестого игрового дня Олимпиады, 29 июля, сборная Китая вышла в лидеры в медальном зачета. Со всеми результатами Игр в Токио можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.