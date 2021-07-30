Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
На Олимпиаде в Токио определилась лучшая лучница
На Олимпиаде в Токио определилась лучшая лучница
Второй тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Второй тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Китай взял первое "золото" Олимпиады в бадминтоне
Китай взял первое "золото" Олимпиады в бадминтоне
Японские шпажисты в финале Олимпиады разбили россиян
Японские шпажисты в финале Олимпиады разбили россиян

Стал известен олимпийский чемпион в гребном слаломе на байдарке

Стал известен олимпийский чемпион в гребном слаломе на байдарке
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter OndrejNovacek

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись финальные соревнования за медали в гребном слаломе на байдарке одиночке среди мужчин. Таким образом, в Японии был определен новый олимпийский чемпион в этой дисциплине.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Победу в заплыве одержал чешский гребец Иржи Пршкавец, который прошел дистанцию за 91.63 с. Второй результат показал словак Якуб Григар, отставший от "золотого" призера Игр на 3,22 секунды. "Бронзу" завоевал немец Ханнес Айгнер, показавший время 97.11 с.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония). Гребной слалом. Байдарка. Мужчины.

"Телеграф" напоминает, что в четверг, 29 июля, украинка Виктория Ус заняла седьмое место в гребном слаломе в дисциплине каноэ-одиночка. В соревнованиях на байдарке-одиночке украинка показала восьмой результат. Отметим, украинские мужчины не выступают на Олимпиаде в гребном слаломе.

За ходом седьмого соревновательного дня Олимпиады можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр в Токио доступны по ссылке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 267

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Гребной слалом, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ворскла" сенсационно проиграла КуПСу и вылетела из еврокубков (видео)
02 Олимпиада, день 7-й: кто выиграл медали в плавании
03 Олимпиада, день 7-й: кто выиграл медали в гребле
04 На Олимпиаде разыграли первые медали в гонках BMX
05 Россиянка Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь