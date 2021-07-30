Стал известен олимпийский чемпион в гребном слаломе на байдарке

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись финальные соревнования за медали в гребном слаломе на байдарке одиночке среди мужчин. Таким образом, в Японии был определен новый олимпийский чемпион в этой дисциплине.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Победу в заплыве одержал чешский гребец Иржи Пршкавец, который прошел дистанцию за 91.63 с. Второй результат показал словак Якуб Григар, отставший от "золотого" призера Игр на 3,22 секунды. "Бронзу" завоевал немец Ханнес Айгнер, показавший время 97.11 с.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония). Гребной слалом. Байдарка. Мужчины.

"Телеграф" напоминает, что в четверг, 29 июля, украинка Виктория Ус заняла седьмое место в гребном слаломе в дисциплине каноэ-одиночка. В соревнованиях на байдарке-одиночке украинка показала восьмой результат. Отметим, украинские мужчины не выступают на Олимпиаде в гребном слаломе.

За ходом седьмого соревновательного дня Олимпиады можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр в Токио доступны по ссылке.