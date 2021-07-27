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Украинка вошла в топ-8 в гребном слаломе на Олимпиаде-2020

Украинка вошла в топ-8 в гребном слаломе на Олимпиаде-2020
12:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram viktoriiausukraine

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись соревнования среди байдарок-одиночек у женщин.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу на соревнованиях одержала немка Рикарда Функ, которая преодолела дистанцию за 105,50 секунд. Следом за представительницей Германии расположилась испанка Маялен Чурро, которая отстала от соперницы всего на одну секунду. "Бронзу" завоевала Джессика Фокс из Австралии, которая проиграла испанке всего одну десятую секунды.

Украинская спортсменка Виктория Ус заняла 8-е место по итогам финала на олимпийском турнире по гребному слалому, уступив лидеру чуть более шести секунд.

Гребной слалом. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Байдарка-одиночка.

Напомним, победителем в гребном слаломе среди мужчин стал словенец Беньямин Савшек. Соревнования среди мужчин прошли в понедельник, 26 июля.

На Олимпийских играх в Токио проходит четвертый соревновательный день, за которым можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты летней Олимпиады доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Гребной слалом, Токио-2020.
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