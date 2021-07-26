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Словения выиграла первое "золото" на Олимпиаде в Токио

Словения выиграла первое "золото" на Олимпиаде в Токио
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter vladaRS

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования в дисциплине гребной слалом на каноэ среди мужчин.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в заплыве одержал словенец Беньямин Савшек, сумевший преодолеть дистанцию за 98,25 секунд. Серебряный результат показал чех Лукаш Роган - 101,96, а третье место добыл немец Сидерис Тасиадис - 103,70.

Эта "золотая" медаль стала первой для словенцев в Токио. Ранее словенский атлет Тадей Погачар стал третьим в групповой велогонке на шоссе.

Результаты гребного слалома на каноэ среди мужчин на Олимпиаде в Токио:

Отметим, медали у женщин в этой дисциплине будут разыграны 29 июля. Украинская спортсменка Виктория Ус c 17-м результатом пробилась в полуфинал турнира по гребному слалому. В 1/2 финала 24 спортсменки определят десятку лучших, которые и сразятся в финальном раунде.

На Олимпиаде-2020 26 июля проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайтеВсе медальные результаты Игр-2020 в Японии доступны в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Гребной слалом, Токио-2020, Беньямин Савшек.
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