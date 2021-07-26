Словения выиграла первое "золото" на Олимпиаде в Токио

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования в дисциплине гребной слалом на каноэ среди мужчин.

Победу в заплыве одержал словенец Беньямин Савшек, сумевший преодолеть дистанцию за 98,25 секунд. Серебряный результат показал чех Лукаш Роган - 101,96, а третье место добыл немец Сидерис Тасиадис - 103,70.

Эта "золотая" медаль стала первой для словенцев в Токио. Ранее словенский атлет Тадей Погачар стал третьим в групповой велогонке на шоссе.

Результаты гребного слалома на каноэ среди мужчин на Олимпиаде в Токио:

Отметим, медали у женщин в этой дисциплине будут разыграны 29 июля. Украинская спортсменка Виктория Ус c 17-м результатом пробилась в полуфинал турнира по гребному слалому. В 1/2 финала 24 спортсменки определят десятку лучших, которые и сразятся в финальном раунде.

На Олимпиаде-2020 26 июля проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты Игр-2020 в Японии доступны в нашем онлайне.