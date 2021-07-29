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Украинка Ус заняла 7-е место в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио

Украинка Ус заняла 7-е место в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио
11:34 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования в гребном слаломе среди женщин в дисциплине каноэ-одиночка. Победу в олимпийском турнире одержала Джессика Фокс из Австралии.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Австралийка преодолела дистанцию за 105.04 секунды. Второй результат показала представительница Великобритании Мэллори Франклин, а замкнула тройку лучших Андреа Херцог из Германии.

Отметим, украинка Виктория Ус стала 7-й в финале Олимпиады-2020, отставание от лидера составило почти 20 секунд. К слову, для 28-летней украинки эти Игры стали вторыми в карьере.

Гребной слалом на Олимпийских играх. Женщины. Каноэ-одиночка:

"Телеграф" напоминает, что Ус также выступила в гребном слаломе в байдарке-одиночке. Там украинка показала восьмой результат, а победу одержала немка Рикарда Функ.

На Олимпиаде в Токио проходит шестой соревновательный день, за которым можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр в Японии доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Гребной слалом, Токио-2020.
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