Россиянка Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров среди женщин. Победу в турнире стрелков одержала россиянка Виталина Бацарашкина, для которой эта медаль стала второй золотой на этих играх.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Представительница команды олимпийского комитета России (ОКР Бацарашкина триумфовала с результатом 38 и обошла южнокорейскую атлетку Мин Чон Ким только по дополнительным показателям. Третий результата показала китаянка Цзяжуйсюань Сяо.

Отметим, украинка Елена Костевич сенсационно не вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров на Олимпийских играх, провалив вторую часть квалификации, которая состоялась 30 июля.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Бацарашкина уже становилась олимпийской чемпионкой в стрельбе из пистолета с 10 метров, также россиянка брала "серебро" и в миксте в той же дисциплине.

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