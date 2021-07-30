Олимпиада, день 7-й: кто выиграл медали в гребле

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) было разыграно сразу четыре комплекта награда в академической гребле.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном заплыве, который состоялся в Одайбе на арене "Си Форест Вотервей", в восьмерках у женщин на дистанцию 2000 м победу одержали представители Канады, вторыми финишировали новозеландки, а "бронза" досталась китаянкам.

В академической гребле в восьмерках у мужчин на дистанцию 2000 м "золото" досталось новозеландским спортсменам, второй результат у немцев, а третий - у британцев.

Золотую медаль в академической гребле одиночек у мужчин завоевал грек Стефанос Нтускос, норвежец Кьетиль Борш - второй, а "бронза" досталась хорвату Дамиру Мартину.

У женщин в академической гребле одиночек "золото" на счету представительницы Новой Зеландии Эммы Твигг, "серебро" досталось Анне Пракатень из команды олимпийского комитета России, а "бронзу" выиграла австрийка Магдалена Лобниг.

С результатами вчерашнего игрового дня, 29 июля, в гребле можно ознакомиться у нас на сайте.