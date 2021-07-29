Олимпиада, день 6-й: кто выиграл медали в гребле

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио были разыграны сразу четыре комплекта наград в академической гребле.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В академической гребле в двойке парной (легкий вес) среди женщин невероятную победу одержали итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини, которые менее чем на одну десятую опередили француженок Лору Тарантолу и Клере Бове. "Бронзу" выиграли Марике Кейсер и Илсе Паулис из Нидерландов.

В легком весе у мужчин в двойке парной триумфовали ирландцы Финтан Маккарти и Пол О'Доннован, второе место заняли немцы Йонатан Роммельман и Джейсон Осборн, а третье - итальянцы Стефано Оппо и Пьетро Рута.

В академической гребле в женской двойке победу одержали Грейс Прендергаст и Керри Гауле из Новой Зеландии, второе место заняли представительницы олимпийского комитета России (ОКР) Василиса Степанова и Елена Орябинская, а "бронза" досталась канадкам Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс.

В мужской двойке выиграли хорваты Мартин Синкович и Валент Синкович, "серебро" завоевали румыны Мариуш Комьюк и Чиприан Тудос, а "бронзу" - датчане Иоахим Саттон и Фредерик Виставель.

С результатами гребцов за прошлый соревновательной день, 28 июля, можно ознакомиться у нас на сайте.