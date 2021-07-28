Олимпиада, день 5-й: в академической гребле разыграли 6 комплектов наград

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись все медальные заплывы в академической гребле.

Об этом сообщает официальный сайт летних игр.

В парной четверке у женщин с результатом 6.05,13 триумфовали китайки Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй, за ними следуют экипаж из Польши и Австралии.

У мужчин в этой дисциплине победу одержали нидерландцы Лукас Теодор Дирк Эйттенбогард, Абе Вирсма, Тоне Витен, Кун Метсемакерс, показавшие результат 5.32.03. Вторыми пришли британцы, а третье место досталось австралийцам.

В соревновании четверок у женщин победу одержали австралийки - 6:15.37. "Серебро" выиграли представители Нидерландов, а "бронза" досталась команде Ирландии.

У мужчин в этой дисциплине лучшее время показали австралийцы - 5:42.76. Румыны выиграли "серебро", а "бронзой" довольствовались итальянцы.

В соревновании двоек у женщин победу одержали Николета-Анкуца Боднар и Симона Джанина Радиш из Румынии, показавшие время 6:41.03. Второй результат у представителей Новой Зеландии, а тройку лучших замкнули нидерландки.

У мужчин в заплыве двоек победу с олимпийским рекордом одержали Уго Бушерон и Матье Андродьяс из Франции - 6:00.33. Нидерландцы Малвин Твеллар и Стеф Брунинк стали вторыми, а китайцы Чжиюй Лю и Лян Чжан - третьими.

На Олимпийских играх проходит пятый соревновательный день, за которым можно следить в нашем онлайне. Со всеми медальными результатами Игр в Токио можно ознакомиться у нас на сайте.