Китай взял первое "золото" Олимпиады в бадминтоне

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли первые медальные соревнования по бадминтону.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Победу в парных соревнованиях в миксте добыли китайцы И Люй Ван и Дунпин Хуан, которые в матче за "золото" обыграли своих соотечественников Чжэн Си Вэй и Хуан Я Цюн. Итоговый счет - 2:1 (21:17, 17:21, 21:19).

В малом финале за "бронзу" встретились команды Японии и Гонконга. В итоге японский дуэт Юта Ватанабэ / Ариса Хигасино победил пару из Гонконга Чун Ман Тан / Ин Суэ Цэ со счетом 2:1 (21:17, 17:21, 21:19).

Отметим, медальные соревнования по бадминтону продолжатся завтра, 31 июля.

Это "золото" позволило КНР оторваться от других стран в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету китайских спортсменов уже 18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград. У второй Японии - 15 наград высшей пробы.

За ходом седьмого соревновательного дня Олимпиады можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.