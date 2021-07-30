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Китай взял первое "золото" Олимпиады в бадминтоне

Китай взял первое "золото" Олимпиады в бадминтоне
11:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter bwfmedia

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли первые медальные соревнования по бадминтону.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Победу в парных соревнованиях в миксте добыли китайцы И Люй Ван и Дунпин Хуан, которые в матче за "золото" обыграли своих соотечественников Чжэн Си Вэй и Хуан Я Цюн. Итоговый счет - 2:1 (21:17, 17:21, 21:19).

В малом финале за "бронзу" встретились команды Японии и Гонконга. В итоге японский дуэт Юта Ватанабэ / Ариса Хигасино победил пару из Гонконга Чун Ман Тан / Ин Суэ Цэ со счетом 2:1 (21:17, 17:21, 21:19).

Отметим, медальные соревнования по бадминтону продолжатся завтра, 31 июля.

Это "золото" позволило КНР оторваться от других стран в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету китайских спортсменов уже 18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград. У второй Японии - 15 наград высшей пробы.

За ходом седьмого соревновательного дня Олимпиады можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Бадминтон, Олимпиада, Токио-2020.
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