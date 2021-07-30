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На Олимпиаде разыграли первые медали в гонках BMX

На Олимпиаде разыграли первые медали в гонках BMX
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UCI_BMX_SX

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли два комплекта медалей в BMX-гонках у мужчин и женщин.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

У мужчин победу одержал нидерландский велосипедист Ник Кимман, который всего на одну десятую секунды опередил британца Кая Уайта, ставшего вторым. "Бронзу" завоевал колумбиец Карлос Рамирес Йепес.

Британская велосипедистка Бетани Шривер стала лучшей в BMX-гонке на Олимпиаде в Токио среди женщин. Второй результат показала Мариана Пахон из Колумбии, а "бронзой" довольствовалась нидерландка Лаура Смулдерс.

Гонки BMX-еров на Олимпиаде-2020 завершены, следующей велосипедной дисциплиной на Играх станет соревнования в BMX-фристайле. За награды спортсмены сразятся в воскресенье, 1 августа, а квалификационные выступления пройдут уже завтра, 31 июля. Отметим, украинцы в этой дисциплине представлены не были.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпиаде проходит седьмой соревновательный день, за результатами которого можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Велоспорт, Олимпиада, BMX, Токио-2020.
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